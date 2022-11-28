Психолог объяснил опасность работы в ночные часы

Недостаток сна в ночное время вызывает повышенную возбудимость, тревогу, депрессию, перепады настроения и падение работоспособности, а также ряд других проблем со здоровьем. Об этом 28 ноября рассказал бизнес-психолог и клинический психолог Станислав Самбурский.

Он напомнил, что в ночные часы организм отдыхает, вырабатывается множество активных веществ и гормонов, которые регулируют эндокринную, сердечно-сосудистую системы. Нарушение ночного сна в итоге повышает риск развития гипертонии и сахарного диабета, отметил врач.

При правильном режиме перед сном у человека активизируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за полноценный отдых, усвоение питательных веществ, восстановление тканей и клеток, сказал он.

«Если работать ночью, это физиологический порядок нарушается, при этом происходит активация противоположных сторон вегетативной нервной системы. В результате начинаются скачки артериального давления, что может привести к инсульту и инфаркту», — цитирует Самбурского «Газета.Ru».

Кроме того, работа ночью провоцирует дисбаланс дофамина, серотонина и норадреналина в головном мозге, что приводит к депрессии и тревоге, а также снижению внимания и усвоения информации. В итоге у человека развивается бессонница, сопровождаемая тревогой. Это в свою очередь грозит ожирением и повышением уровня холестерина в крови.

«Работа в ночное время увеличивает и риск развития рака. Причина кроется в том же нарушении уровня мелатонина, который является природным антиоксидантом и играет важную роль в сдерживании неконтролируемого роста клеток», — добавил эксперт.

Он напомнил, что ученые также установили связь между ночной работой и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

В июле заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов развеял миф о том, что можно выспаться «на неделю вперед». По его словам, в воскресенье нельзя выспаться «на неделю вперед», поскольку «сон не копится, как деньги».