Сомнолог предостерег россиян от попыток выспаться впрок

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов развеял миф о том, что можно выспаться «на неделю вперед».

В беседе с НСН в среду, 6 июля, специалист рассказал, что по всему миру не высыпаются в среднем 30% людей.

«Отсутствие культуры отношения ко сну — это проблема нашей цивилизации», — посетовал Дорохов.

По его словам, спать следует ложиться до полуночи. Дорохов указал на то, что в воскресенье нельзя выспаться «на неделю вперед», поскольку «сон не копится, как деньги».

«Кому-то достаточно для сна пять часов? Это сильно сказано, что достаточно. Столько может спать молодежь, за счет внутренних сил они восстанавливаются, но при длительном таком режиме появляются проблемы со здоровьем. При этом эпизодически можно уменьшать количество сна», — объяснил он.

Дорохов также предостерег от работы по ночам, поскольку это приводит к вредным последствиям. Так, у людей, работающих в ночные смены, по его словам, могут возникнуть онкологические заболевания. Также проблемы недосыпа могут быть как сиюминутными, так и глобальными.

«Невыспавшийся человек допускает больше ошибок за рулем и будет неэффективно работать в этот день, а накопление недосыпа вызывает проблемы со здоровьем — с сердечно-сосудистой системой, диабетом и ожирением», — разъяснил сомнолог.

Он посоветовал для комфортного сна в жару использовать кондиционеры, но с осторожностью, чтобы не простудиться.

Ранее в этот день аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, что 19% работающих россиян страдают от недосыпа. Как пишет RT, большинство из них спят по 4-6 часов в сутки. 18% респондентов сообщили, что спят по 6-8 часов в сутки и всегда высыпаются. Периодически высыпаются 61% опрошенных. Порядка 55% из них заявили, что им для сна достаточно 5-8 ч в сутки.

В конце июня врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов перечислил основные причины плохого сна. По его словам, причины трудностей с засыпанием могут скрываться в образе жизни, гигиене сна и спальни. Бузунов отметил, что проблемы со сном также могут наблюдаться из-за болезней, зачастую даже неочевидных. Упомянул специалист и психические проблемы, поскольку каждое расстройство психики сопровождается нарушением сна. Помимо этого, причиной плохого сна может быть сформировавшийся «стойкий условный рефлекс боязни не заснуть», в результате чего постель начинает ассоциироваться с бессонницей.