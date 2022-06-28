Сомнолог назвал основные причины плохого сна

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ Роман Бузунов перечислил основные причины плохого сна.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 28 июня, специалист отметил, что для хорошего сна необходимо хорошо прожить день.

Так, причины трудностей с засыпанием могут скрываться в образе жизни, гигиене сна и спальни. По словам врача, если у человека нет никакой физической нагрузки, он ведет сидячий образ жизни, выпивает в день шесть-семь чашек кофе, находится в постоянном стрессе, а перед сном сидит в смартфоне, «то какой тут будет сон?». Также причинами проблем со сном могут быть неудобный матрас, светящее в окно солнце, а также шум из соседней квартиры.

Бузунов отметил, что проблемы со сном также могут наблюдаться из-за болезней, зачастую даже неочевидных.

«Например, витамина D не хватает, железа не хватает, витамина группы B не хватает или гормона щитовидной железы слишком много — так называемый гипертиреоз», — уточнил он.

Упомянул специалист и психические проблемы, поскольку каждое расстройство психики сопровождается нарушением сна. В этой связи, по словам врача, бессонницей могут страдать люди с тревогой, депрессией, неврозом, биполярным расстройством и так далее.

Бузунов также рассказал, что причиной плохого сна может быть сформировавшийся «стойкий условный рефлекс боязни не заснуть», в результате чего постель начинает ассоциироваться с бессонницей.

«Из-за этого происходит подскок давления, выброс гормонов, стрессовая реакция, и человек реально не засыпает — это называется условным рефлексом боязни не заснуть», — объяснил профессор.

По его словам, ситуацию ухудшает долгое лежание в постели в попытках заснуть. Эффективнее всего, по словам специалиста, работают техники ограничения сна, когда человек сокращает время пребывания в постели и испытывает выраженную сонливость. Бузунов пояснил, что достаточно в течение трех недель засыпать, не боясь, и тогда отрицательный эффект сменится на положительный. В результате человек будет ложиться в постель и быстро засыпать.

Следование данным советам не отменяет необходимости консультации специалиста.

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