Сомнолог дала советы по улучшению качества сна в жару

Врач-сомнолог София Черкасова рассказала, как улучшить качество сна в жаркую погоду.

В беседе с порталом News.ru специалист отметила, что помещение необходимо проветривать в течение нескольких часов перед сном, а лучше на протяжении всей ночи, чтобы в комнате была прохлада. Черкасова пояснила, что, если в комнате душно и мало кислорода, человек хуже переносит как жару, так и холод.

Врач отметила, что постельное белье и одеяло должны быть сделаны из дышащих натуральных материалов, должны отводить влагу и тепло, чтобы человек спал в комфортной температуре, сообщает телеканал «360».

Специалист рассказала, что существуют подушки с охлаждающим эффектом. Это может быть ткань, которая почти не нагревается от тепла человеческой кожи, или подушки с техногелем голубого цвета, которые забирают тепло и дают ощущение прохлады, пишет НСН.

23 июня кардиолог и сомнолог «СМ-Клиники» Наталья Вязова посоветовала отказаться от плотного ужина ради крепкого сна. По словам специалиста, ужин не должен приходиться на слишком позднее время, лучше всего, если трапеза пройдет до 19:00, а позже можно ограничиться небольшим перекусом. Также она посоветовала пешие прогулки по вечерам, за два часа до сна отказаться от использования гаджетов и просмотра телевизора — так можно подготовиться ко сну и успокоить нервную систему, отмечает «Федеральное агентство новостей».

15 июня психолог и сомнолог Елена Колесниченко предупредила об опасности недосыпа. По ее словам, говорить о недосыпе можно, если длительность сна сильно различается в будни и выходные. Психолог в беседе с сайтом aif.ru уточнила, что люди с хроническим недосыпом жалуются на сильную сонливость, дефицит энергии, утомляемость, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти.

Между тем 7 июня врач-сомнолог, кардиолог, терапевт, эксперт по нарушениям сна Надежда Бурко рассказала о вреде длительного сна. По ее словам, он повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет RT. Она подчеркнула, что как недостаток сна, так и его избыток отрицательно сказываются на самочувствии.

По мнению ученых, большинству людей для хорошего самочувствия достаточно семи часов сна, уточняет сайт kp.ru.

Понижения температуры в Московском регионе до +26…+28 градусов можно ожидать уже во вторник, 28 июня. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в первой половине вторника антициклон начнет смещаться, и Москва окажется на его холодной периферии.