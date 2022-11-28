Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину

Показатели рейтинга доверия президенту РФ Владимиру Путину среди населения являются традиционно высокими, что говорит о его эффективной работе. Об этом рассказал 28 ноября журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это традиционно очень высокие показатели. Какие-то небольшие нюансировки, небольшие совсем изменения происходят от недели к неделе — то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб. Но в целом действительно это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и, главное, то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей», — указал Песков.

Он отметил, что поддержка граждан является главным для Путина. По его словам, на этой широкой поддержке президент основывает все свои решения и свою работу в целом.

25 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал новые результаты опроса о доверии россиян президенту страны. Согласно полученным данным, главе государства доверяют 78,7% респондентов. Деятельность Путина одобряют 75% опрошенных.

1 июня Песков отметил, что высокий рейтинг доверия россиян к Путину объясняется тем, что он достойно защищает интересы страны. Он также указал, что подобное единение в нелегкий ответственный момент очень важно. По его словам, Путин черпает силы именно в поддержке со стороны граждан России.

До этого, 27 мая, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян не исключил, что рейтинг доверия населения главе государства в дальнейшем будет расти.