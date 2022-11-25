Уровень доверия Путину достиг почти 79%

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу, 25 ноября, показали, что большинство россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно результатам, главе государства доверяют 78,7% респондентов. Рейтинг доверия россиян председателю правительства РФ Михаилу Мишустину составляет 62%.

Деятельность Путина одобряют 75% опрошенных, деятельность Мишустина — 52,8%, правительства РФ — 49,1%.

Опрос проводился в период с 14 по 20 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. граждан РФ в возрасте от 18 лет.

По результатам опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» ранее в ноябре, уровень доверия к Путину у граждан страны составляет 76%. Большинство россиян (77%) считают, что Путин хорошо работает на своем посту.

27 мая руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян не исключил, что рейтинг доверия населения главе государства в дальнейшем будет расти.