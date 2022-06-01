В Кремле объяснили высокий рейтинг доверия россиян Путину

Высокий рейтинг доверия россиян главе государства Владимиру Путину объясняется тем, что он достойно защищает интересы страны. Об этом в среду, 1 июня, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представители прессы обратили внимание, что после присоединения Крыма рейтинг доверия к президенту России был на процент ниже. Однако, как считает Песков, эти цифры нельзя сравнивать.

«Крымские проценты были крымскими процентами, когда крымчане решили стать частью России. Не нужно сравнивать. Сейчас другие проценты, когда президент принимает меры для создания будущего, для нашего потомства, чтобы создать для них лучший и более безопасный мир», — сказал он.

Прежде пресс-секретарь президента отмечал, что подобное единение в нелегкий ответственный момент очень важно. По его словам, Путин черпает силы именно в поддержке со стороны граждан России.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что уровень доверия Путину превысил 80%. Опрос проходил с 16 по 22 мая, в нем приняли участие 1,6 тыс. жителей РФ старше 18 лет. На вопрос о доверии Путину положительно ответил 81,3% респондентов, уровень одобрения деятельности президента составил 78,4%.

Опрос, проводимый с 10 по 15 мая, показал, что Путину доверяют 80,7% граждан страны.

Как выяснили социологи в мае, высоким остается и уровень поддержки специальной военной операции по защите Донбасса. В течение трех месяцев с момента ее начала он сохраняется на стабильно высоком уровне. Решение о проведении спецоперации поддерживают 72% граждан.

Не меняется среди россиян и понимание ее целей. Согласно ответам респондентов, на первом месте стоит вариант «защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории».