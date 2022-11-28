Энергетик оценил перспективы тотального блэкаута на Украине

Регулярные удары по критической инфраструктуре Украины способны привести к распаду энергетической системы страны. Об этом 28 ноября «Известиям» сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Таким образом он прокомментировал слова военного стратега австрийского минобороны полковника Маркуса Райснера о том, что без поддержки Запада Украина рискует лишиться критически важной инфраструктуры в считаные недели.

По словам Митраховича, тотальный блэкаут на Украине возможен при массированных регулярных ударах по энергетическим объектам.

«Если взять опыт американских ударов по критической инфраструктуре во время военной операции против Сербии в 1999 году, против Ирака два раза (в 1991 и в 2003 годах), там всегда уничтожались энергетические объекты постоянно. Это приводило к серьезным последствиям и облегчило американцам военную победу», — сказал он.

22 ноября глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. По его словам, вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время ракетной атаки.

18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны Евросоюза, которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале который президент РФ объявил 24 февраля.

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