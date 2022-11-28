Украинские боевики обстреляли из «Градов» Макеевку в ДНР

Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по Червоногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 10:00 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Накануне в Донецке погибла мирная жительница в результате обстрела Ворошиловского района города со стороны украинских боевиков. В этот же день сообщалось, что удар нанесен по центру Донецка. Речь шла как минимум о шести прилетах.

26 ноября штаб теробороны ДНР сообщил о гибели двух мирных жителей республики в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка и Горловки.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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