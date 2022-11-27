Мирная жительница погибла в результате обстрела Донецка «Градами» ВСУ

Мирная жительница погибла в Донецке в результате обстрела Ворошиловского района города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 27 ноября.

«В результате обстрела украинскими РСЗО БМ-21 «Град» жилых кварталов в Ворошиловском районе Донецка ранена мирная жительница», — говорится в сообщении штаба.

Там призвали жителей по возможности не выходить из дома.

Ранее в этот же день сообщалось, что ВСУ нанесли удар по центру Донецка. Речь шла как минимум о шести прилетах.

В ночь на воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило о трех обстрелах республики за полтора часа. Так, в 23:35 украинские боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм по Киевскому району Донецка, в 00:35 — три снаряда калибром 155 мм по Куйбышевскому району, а в 01:05 — три снаряда калибром 152 мм по Ясиноватой.

Днем ранее штаб теробороны ДНР сообщил о гибели двух мирных жителей республики в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка и Горловки.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.