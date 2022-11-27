ВСУ нанесли удар по центру Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка, зафиксированы повреждения жилого фонда. Об этом 27 ноября заявили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Было минимум шесть прилетов. Попадания зафиксированы в районе «Донбасс-Арены». Есть попадание в крышу жилого дома», — сообщили ТАСС в СЦКК.

По предварительным данным, огонь ведется из артиллерии натовского калибра 155 мм. Информация о пострадавших уточняется.

В ночь на 27 ноября представительство ДНР в СЦКК сообщило о трех обстрелах республики за полтора часа. Так, в 23:35 украинские боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм по Киевскому району Донецка, в 00:35 — три снаряда калибром 155 мм по Куйбышевскому району, а в 01:05 — три снаряда калибром 152 мм по Ясиноватой.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели двух мирных жителей республики в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка и Горловки.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».