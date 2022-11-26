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Два мирных жителя погибли в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Два мирных жителя погибли в результате обстрела Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает штаб территориальной обороны республики.

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Так, украинские боевики нанесли удар по Киевскому району Донецка, в результате чего погиб мужчина. Позже стало известно о еще одном погибшем в Горловке.

«Украинские боевики нанесли удар по поселку Аксеновка в Центрально-Городском районе Горловки. Погиб мужчина», — говорится в Telegram-канале штаба.

Ранее в этот день ВСУ также обстреляли село Каштановое, а также Кировский район Донецка. По Донецку было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм, по Каштановому — три снаряда калибра 152 мм.

25 ноября мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о гибели мирной жительницы в результате атаки ВСУ. Кроме того, по его словам, четыре человека были ранены.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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