Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 26 ноября, обстреляли село Каштановое, а также Кировский район Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

В публикации ведомства в Telegram уточняется, что по Донецку было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, по Каштановому — три снаряда калибром 152 мм.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о гибели мирной жительницы в результате атаки ВСУ. Кроме того, по его словам, четыре человека были ранены.

Также в этот день стало известно, что украинские артиллеристы открыли огонь из РСЗО «Град» по населенному пункту Майорск в ДНР. В указанном направлении было выпущено 20 ракет. О пострадавших на момент публикации не сообщалось.

24 ноября появилась информация об обстреле Донецка и Горловки. В общей сложности было выпущено 10 снарядов. Незадолго до этого ВСУ атаковали Донецк, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм, а еще днем ранее — 10 снарядов. «Известия» опубликовали кадры последствий ударов по городу со стороны украинских боевиков. На них видны многочисленные разрушения в жилых районах.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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