Один человек погиб и четверо пострадали в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела украинскими военными Кировского района Донецка погибла женщина и еще четыре человека пострадали, сообщил мэр города Алексей Кулемзин 25 ноября в своем Telegram-канале.

Ранее градоначальник сообщил, что в результате дневного обстрела Кировского района Донецка 25 ноября погибла женщина и три мирных жителя получили ранения. Сейчас, по его словам, стало известно о еще одной пострадавшей.

«Ранения также получила женщина 1996 года рождения», — уточнил он.

В этот день также сообщалось, что в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были убиты шесть человек в Новой Каховке Херсонской области.

Кроме того, ВСУ 25 ноября обстреляли населенный пункт Майорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) ракетами из «Града». О пострадавших на момент публикации не сообщалось.

24 ноября сообщалось об обстреле Донецка и Горловки. В общей сложности было выпущено 10 снарядов. Ранее в этот же день ВСУ обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм, а еще днем ранее — 10 снарядов.

«Известия» опубликовали кадры последствий атак Донецка со стороны украинских боевиков. На кадрах видны многочисленные разрушения жилого сектора.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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