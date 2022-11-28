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Вспышка вирусной инфекции произошла в сборной Бразилии на ЧМ по футболу

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Фото: ТАСС/Zuma
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Вспышка вирусной инфекции произошла в сборной Бразилии по футболу, участвующей в чемпионате мира (ЧМ) в Катаре. Об этом сообщил портал Goal.

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По его данным, из-за симптомов гриппа тренировки команды на ЧМ пропустили вратарь Алисон Бекер, полузащитник Лукас Пакета и нападающий Антони Матеус дус Сантус. Их отправили на изоляцию и попросили тренироваться индивидуально в отеле.

24 ноября нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в матче первого тура на ЧМ против Сербии. На поле он столкнулся с сербским защитником Николой Миленковичем. У футболиста диагностировано растяжение правой лодыжки.

Также известно, что сборная Бразилии временно осталась без защитника Данило из-за растяжения левого голеностопа, которое он тоже получил в матче против команды Сербии. Он не выйдет на поле в оставшихся матчах группового этапа против Швейцарии и Камеруна (2 декабря), напоминает «Спорт-Экспресс».

Тогда сборная Бразилии обыграла Сербию со счетом 2:0. В понедельник, 28 ноября, в рамках второго тура сборная Бразилии сыграет с командой Швейцарии.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира. Игры чемпионата 2022 года будут проводиться до 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах Катара.

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