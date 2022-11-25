Неймар получил травму в первом матче Бразилии на ЧМ в Катаре
Нападающий сборной Бразилии Неймар 24 ноября получил травму в матче первого тура группы G на чемпионате мира по футболу в Катаре против Сербии.
Как сообщил изданию Globo Esporte врач бразильской сборной Родриго Лесмар, у футболиста диагностировано растяжение правой лодыжки.
«У него появился отек, мы сразу начали лечение на скамейке запасных. Теперь надо подождать 24–48 часов, чтобы получить более четкое представление», — заключил Лесмар.
Неймара заменили на 79-й минуте матча после столкновения с сербским защитником Николой Миленковичем. На бровке нападающий не смог сдержать слез, а также сразу снял бутсу и гетру, чтобы врачи смогли сразу осмотреть ногу, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сборная Бразилии обыграла Сербию со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Ришарлисон. Первый успешный удар футболист реализовал на 62-й минуте, а позже, на 73-й, забил второй мяч через себя.
28 ноября в рамках второго тура сборная Бразилии сыграет с Швейцарией, а Сербия — с Камеруном.
Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.