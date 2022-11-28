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Стала известна возможная причина крушения вертолета под Тверью

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Фото: t.me/zmsutskr
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Причиной крушения вертолета под Тверью могло послужить то, что при взлете он задел деревья. Об этом «Известиям» в понедельник, 28 ноября, сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что информация о крушении вертолета поступила 27 ноября в 22:25. При взлете летательный аппарат коснулся деревьев, после чего упал. В результате погибли пилот и его пассажир.

Ранее в этот день сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту крушения вертолета. Предстоит выяснить, имело ли место нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Также в понедельник в распоряжении «Известий» появились новые кадры с места трагедии. На представленных снимках видно, что воздушное судно разбилось в поле, в нескольких десятках метров от леса.

О крушении стало известно накануне, инцидент произошел в населенном пункте Вязовец в Кесовогорском районе.

В результате крушения вертолета погиб заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев. Вторым погибшим оказался брат спортсмена Дмитрий Курылев.

Александр Курылев был удостоен звания мастера спорта в 2007 году. За год до этого он стал абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу на самолете в классе Advanced, а в 2005-м стал обладателем титула чемпиона Европы в командных соревнованиях. Кроме того, Курылев неоднократно получал награды на соревнованиях Федерации самолетного спорта России.

В 2009 году летчик присоединился к команде, совершавшей первый международный трансатлантический перелет. Был награжден медалью «За вклад в развитие вертолетного спорта».

В 2013 году Александр Курылев принимал участие в первом в истории СССР и России кругосветном путешествии на вертолетах.

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