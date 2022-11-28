Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета в Тверской области. Соответствующее решение было принято в Западном МСУ на транспорте Следственного комитета РФ в понедельник, 28 ноября.

Правоохранителям предстоит выяснить, имело ли место нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 263 УК РФ).

«Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Ранее в этот день сообщалось о начале доследственной проверки обстоятельств случившегося.

Также в понедельник в распоряжении «Известий» появились новые кадры с места трагедии. На представленных снимках видно, что воздушное судно разбилось в поле, в нескольких десятках метров от леса. Кроме того, можно заметить, что участок с обломками вертолета оцеплен. Сотрудники экстренных служб и следователи продолжают работу.

Накануне стало известно, что под Тверью разбился частный вертолет Robinson-R66. На место выехали спасатели. Также поступила информация о двух погибших. Инцидент произошел в населенном пункте Вязовец в Кесовогорском районе.

В результате крушения вертолета погиб заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев. Вторым погибшим оказался брат спортсмена Дмитрий Курылев.

Александр Курылев был удостоен звания мастера спорта в 2007 году. За год до этого он стал абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу на самолете в классе Advanced, а в 2005-м стал обладателем титула чемпиона Европы в командных соревнованиях. Кроме того, Курылев неоднократно получал награды на соревнованиях Федерации самолетного спорта России.

В 2009 году летчик присоединился к команде, совершавшей первый международный трансатлантический перелет. Был награжден медалью «За вклад в развитие вертолетного спорта».

В 2013 году Александр Курылев принимал участие в первом в истории СССР и России кругосветном путешествии на вертолетах.