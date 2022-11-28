Появились новые кадры с места крушения вертолета под Тверью

В распоряжении «Известий» 28 ноября появились фото с места крушения частного вертолета Robinson R66 в Тверской области.

На представленных снимках видно, что воздушное судно разбилось в поле. В нескольких десятках от места трагедии находится лес.

Кроме того, можно заметить, что место падения вертолета оцеплено. Сотрудники экстренных служб и следователи продолжают работу.

Трагедия произошла накануне вечером. «Известия» выяснили, что в населенном пункте Вязовец в Кесовогорском районе Тверской области разбился частный вертолет Robinson-R66. Источник сообщал о двух погибших.

Позже стало известно, что погиб заслуженный мастер самолетного спорта России Александр Курылев. Второй жертвой крушения вертолета оказался брат спортсмена Дмитрий Курылев.

По факту произошедшего следователи Западного МСУ на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку. В ведомстве сообщили, что будет произведен осмотр места крушения, а также назначены необходимые судебные экспертизы.

Александр Курылев был удостоен звания мастера спорта в 2007 году. За год до этого он стал абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу на самолете в классе Advanced, а в 2005-м стал обладателем титула чемпиона Европы в командных соревнованиях. Кроме того, Курылев неоднократно получал награды на соревнованиях Федерации самолетного спорта России.

В 2009 году летчик присоединился к команде, совершавшей первый международный трансатлантический перелет. Был награжден медалью «За вклад в развитие вертолетного спорта».

В 2013 году Александр Курылев принимал участие в первом в истории СССР и России кругосветном путешествии на вертолетах.