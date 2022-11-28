Следователи начали проверку по факту крушения вертолета под Тверью

Следователи проводят доследственную проверку по факту крушения вертолета Robinson-R66 в Тверской области. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба Западного МСУ на транспорте СК РФ.

Отмечается, что следователи выехали на место происшествия, ими будет произведен осмотр места крушения, а также назначены необходимые судебные экспертизы.

Кроме того, уточнили в ведомстве, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий трагедии.

Накануне вечером источник «Известий» сообщил, что под Тверью разбился частный вертолет Robinson-R66. На место выехали спасатели. Сообщалось о двух погибших.

Позже источник «Известий» сообщил, что в результате крушения вертолета погиб заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев. Вторым погибшим оказался брат спортсмена Дмитрий Курылев.

Александр Курылев был удостоен звания мастера спорта в 2007 году. За год до этого он стал абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу на самолете в классе Advanced, а в 2005-м стал обладателем титула чемпиона Европы в командных соревнованиях. Кроме того, Курылев неоднократно получал награды на соревнованиях Федерации самолетного спорта России.

В 2009 году летчик присоединился к команде, совершавшей первый международный трансатлантический перелет. Был награжден медалью «За вклад в развитие вертолетного спорта».

В 2013 году Александр Курылев принимал участие в первом в истории СССР и России кругосветном путешествии на вертолетах.