Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД
Мир
В США два человека застряли внутри висящего на ЛЭП самолета
Мир
Силы самообороны Японии провели учения рядом с действующей АЭС
Происшествия
В Иркутской области 13 домов остались без отопления в -40 градусов
Экономика
В ЕЭК выступили за создание универсальной платежной системы
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах
Культура
Бандерас заявил о готовности отдать роль Зорро молодому актеру
Мир
США решили упростить доступ к иммиграционным визам для россиян
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января
Мир
Токаев поручил рассмотреть передачу государству энергетических активов
Мир
В минобороны Тайваня сообщили о приближении к острову беспилотника КНР

Глава союза футболистов осудил драку игроков «Зенита» и «Спартака»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов 28 ноября осудил игроков футбольных клубов «Зенит» и «Спартак», которые устроили массовую драку в результате потасовки после матча группового этапа Кубка России по футболу.

Зотов заявил, что произошедший инцидент ― не лучшее проявление футбола. По его мнению, дракам вообще не место на футбольном поле. Он отметил, что помимо шести объявленных судьей красных карточек последуют еще санкции со стороны вышестоящих спортивных инстанций.

Истерический процесс: «Зенит» и «Спартак» отметили уход в отпуск дракой
Последний игровой день российского футбола в 2022 году войдет в историю массовым побоищем в Питере

«С другой стороны, это показывает, с какой страстью и с какими эмоциями ребята боролись за победу. Противостояние «Зенита» и «Спартака» давно уже стало таким принципиальным. Противостояние двух столиц, двух больших команд. Поэтому без эмоций, без страсти нет футбола», ― подчеркнул глава профессионального союза футболистов.

Зотов отметил, что некоторые футболисты уже выразили сожаление в связи со случившимся, и добавил, что на футбольном поле иногда бывает сложно сдержать напряжение, поэтому ко всему нужно относиться с пониманием.

Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку по итогам матча заключительного тура группового этапа Кубка России по футболу. Основное время закончилось счетом 0:0. По итогам пенальти победу одержал «Зенит» со счетом 4:2.

По имеющейся информации, потасовка началась со стычки нападающего «Спартака» Шамара Николсона и полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Затем футболисты буквально пошли друг на друга стенка на стенку. Участвовали в том числе и запасные игроки и тренеры. После драки с поля были удалены сразу шесть футболистов.

Матч стал последним для обеих команд в 2022 году. Благодаря ничьей в основное время «Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, «Зенит» встал на третью строчку с 11 очками и попал в нижнюю сетку плей-офф.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022