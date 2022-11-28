Глава союза футболистов осудил драку игроков «Зенита» и «Спартака»

Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов 28 ноября осудил игроков футбольных клубов «Зенит» и «Спартак», которые устроили массовую драку в результате потасовки после матча группового этапа Кубка России по футболу.

Зотов заявил, что произошедший инцидент ― не лучшее проявление футбола. По его мнению, дракам вообще не место на футбольном поле. Он отметил, что помимо шести объявленных судьей красных карточек последуют еще санкции со стороны вышестоящих спортивных инстанций.

«С другой стороны, это показывает, с какой страстью и с какими эмоциями ребята боролись за победу. Противостояние «Зенита» и «Спартака» давно уже стало таким принципиальным. Противостояние двух столиц, двух больших команд. Поэтому без эмоций, без страсти нет футбола», ― подчеркнул глава профессионального союза футболистов.

Зотов отметил, что некоторые футболисты уже выразили сожаление в связи со случившимся, и добавил, что на футбольном поле иногда бывает сложно сдержать напряжение, поэтому ко всему нужно относиться с пониманием.

Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку по итогам матча заключительного тура группового этапа Кубка России по футболу. Основное время закончилось счетом 0:0. По итогам пенальти победу одержал «Зенит» со счетом 4:2.

По имеющейся информации, потасовка началась со стычки нападающего «Спартака» Шамара Николсона и полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Затем футболисты буквально пошли друг на друга стенка на стенку. Участвовали в том числе и запасные игроки и тренеры. После драки с поля были удалены сразу шесть футболистов.

Матч стал последним для обеих команд в 2022 году. Благодаря ничьей в основное время «Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, «Зенит» встал на третью строчку с 11 очками и попал в нижнюю сетку плей-офф.