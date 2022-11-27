Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле

Основное время матча заключительного тура группового этапа Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» окончилось массовой дракой. Встреча проходит в воскресенье, 27 ноября, в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», драка началась сразу после финального свистка судьи, когда футболисты буквально пошли стенка на стенку. Отмечается, что инцидент начался со стычки нападающего «Спартака» Шамара Николсона и полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. После этого к ним присоединился защитник «Зенита» Родригао, который ногой пытался ударить оппонентов.

В драке участвовали и запасные игроки, и тренеры. По ее завершении судья Владимир Москалев раздал участникам красные карточки. По результатам конфликта их получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов из «Спартака», а также Вильмар Барриос, Родригао и Малком из «Зенита».

После просмотра повторов с поля были удалены несколько футболистов. Их поведение позднее рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС).

После завершения основного времени матча счет так и не был открыт — 0:0. Итоговый счет после назначения пенальти составил 4:2 в пользу «Зенита».

Матч стал последним для обеих команд в 2022 году. «Спартак» завершил выступление в Кубке России с 13 очками на первом меcте в турнирной таблице группы В. «Зенит» с 11 очками занимает третье место в группе. Вторую путевку в плей-офф по пути РПЛ получили «Крылья Советов».

Накануне сообщалось, что помимо петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в рамках заключительного тура Кубка России по футболу «Сочи» также примет на своем поле столичный ЦСКА, а московское «Динамо» сыграет дома с «Оренбургом». В свою очередь, московский «Локомотив» в родных стенах поборется за победу с «Пари Нижний Новгород».