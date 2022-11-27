«Зенит» по пенальти обыграл «Спартак» в последнем матче группового этапа Кубка России

Петербургский ФК «Зенит» обыграл московский клуб «Спартак» в матче заключительного тура группового этапа Кубка России по футболу.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказался «Зенит» — 4:2.

Как сообщат газета «Спорт-Экспресс», решающий гол забил полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, который является воспитанником «Спартака».

Основное время матча окончилось массовой дракой. Отмечается, что инцидент начался со стычки нападающего «Спартака» Шамара Николсона и полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Затем футболисты буквально пошли друг на друга стенка на стенку. После драки с поля были удалены сразу шесть футболистов.

Матч стал последним для обеих команд в 2022 году. Благодаря ничьей в основное время «Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, «Зенит» встал на третью строчку с 11 очками и попал в нижнюю сетку плей-офф.

Накануне сообщалось, что помимо петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в рамках заключительного тура Кубка России по футболу «Сочи» также примет на своем поле столичный ЦСКА, а московское «Динамо» сыграет дома с «Оренбургом». В свою очередь московский «Локомотив» в родных стенах поборется за победу с «Пари Нижний Новгород».