Вдоль по Питеру: отомстит ли «Зенит» «Спартаку» за разгром в Москве

В предстоящие выходные, 26 и 27 ноября, пройдут последние матчи российского футбола в 2022 году. Наши клубы отыграют заключительный тур Кубка России. Чемпионат страны и сборные уже ушли на зимнюю паузу. Напоследок зрителей порадуют встречей двух лидеров нынешнего сезона петербургского «Зенита» и московского «Спартака». Кроме того, «Сочи» примет на своем поле столичный ЦСКА, московское «Динамо» сыграет дома с «Оренбургом», а московский «Локомотив» в родных стенах поборется за победу с «Пари Нижний Новгород».

«Зенит» – «Спартак»

Попадание этих команд в одну группу изначально было большой удачей для турнира с точки зрения интереса публики. А сейчас одно из самых принципиальных противостояний российского футбола будет особенным, так как «Зенит» и «Спартак» занимают два первых места в чемпионате. После 17 туров питерцы лидируют, а красно-белые отстают от них на шесть очков.

При этом в Кубке у «Зенита» всё не так безоблачно, как в РПЛ. Подопечные Сергея Семака проиграли выездной матч самарским «Крыльям Советов» (0:2), а затем потерпели болезненный гостевой разгром от «Спартака» (0:3). И сейчас идут только на третьем месте, набрав равное количество очков с «Крыльями» и отставая на три балла от спартаковцев.

Чтобы забраться на первую строчку, «Зениту» надо дома громить «Спартак». Ничья или поражение могут так и оставить сине-бело-голубых третьими, если «Крылья» обыграют аутсайдера группы воронежский «Факел», с которым встречаются дома в воскресенье, в один день с матчем в Питере.

Ситуация у «Зенита» была настолько подвешенной, что в прошлом туре им пришлось перестраховаться, попросив у главного тренера сборной России Валерия Карпина отпустить на выездной матч с «Факелом» (2:0) полузащитника Далера Кузяева, хотя по регламенту он должен был находиться в расположении национальной команды. Что характерно, при этом других своих сборников — защитника Вячеслава Караваева и полузащитника Андрея Мостового — выдергивать в Воронеж не стали.

— Видимо, на позицию Далера было больше некого ставить, поэтому попросили тренерский штаб сборной дать ему сыграть в Воронеже, а потом ехать в национальную команду, — сказал «Известиям» Андрей Мостовой. — На позиции Караваева были игроки, а на позиции Кузяева — нет. Тяжело ему было. Мне Далера даже жалко было, что ему надо было сначала играть в Воронеже, а потом сразу же лететь в Душанбе на матч сборной с Таджикистаном. Но хорошо, что команда выиграла, сейчас сохраняет шансы на первое место в группе. Надо обыгрывать «Спартак». Настрой на него, как и всегда, огромный, по-другому не бывает в таких матчах. Тем более в этом сезоне «Спартак» очень хорош, поэтому надо как можно лучше подготовиться к встрече, чтобы победить и на позитивной волне уйти на зимнюю паузу.

«Сочи» – ЦСКА

ЦСКА на одно очко отстает от лидирующего в группе екатеринбургского «Урала», но ниже второго места уже не опустится. Тем не менее, если уральцы потеряют очки в выездной встрече с московским «Торпедо», армейцы могут стать и первыми. Для этого им необходимо будет в субботу выиграть в гостях у аутсайдера квартета «Сочи».

Южный клуб уже лишился шансов пройти дальше в турнире. Но футболисты будут мотивированы показать себя в последней игре с самой лучшей стороны, чтобы произвести позитивное впечатление на своего будущего главного тренера. По данным СМИ, им станет Курбан Бердыев. Пока эта информация никем не подтверждается, но косвенно на нее указывает то, что на днях 70-летний специалист покинул аналогичный пост в иранском «Тракторе».

— Настраиваемся на хороший матч, чтобы под конец года выиграть и оставить положительное настроение себе, порадовать своих болельщиков, — поделился с «Известиями» вратарь «Сочи» Денис Адамов. — Трудно сказать, почему неудачно выступили в Кубке. Может быть, дело в ротации состава или невезении в первых матчах. Назначение Бердыева? Ничего об этом не слышали. И новости по этой теме не обсуждали.

«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»

23 ноября «Локомотив» провел первый матч под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова. «Железнодорожники» проиграли в гостях «Краснодару» (0:1). И сейчас идут на третьем месте, уступая по два очка «быкам» и «Пари Нижний Новгород». Примечательно, что нижегородцы столь успешно выступают в Кубке благодаря новому наставнику «Локо», который еще две недели назад возглавлял волжан.

Теперь они едут в гости к Галактионову, где в воскресенье вечером определят, кому в какую сетку плей-офф на весну отправляться. Многое еще зависит от того, как «Краснодар» в этот же день сыграет дома с аутсайдером группы «Химками».

— Для нас матч не будет каким-то сверхпринципиальным из-за фигуры Галактионова, — отметил в разговоре с «Известиями» вратарь «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин. — Конечно, интересно с Михаилом Михайловичем снова пересечься, рады, что он получил назначение в такой клуб, как «Локомотив». Но матч важен сам по себе. Всегда хочется побеждать. Тем более в таком кубковом матче, от которого зависит, какое место займем в группе.

«Динамо» – «Оренбург»

В этой группе ситуация самая запутанная. «Оренбург» и в РПЛ стал главной сенсацией сезона, и в Кубке одержал несколько ярких побед, благодаря чему сейчас с восемью очками идет вторым. «Динамо» отстает от своего ближайшего соперника на один балл и идет третьим. Девять очков у лидирующего грозненского «Ахмата». И шесть у «Ростова», который пока в этом турнире менее успешен, чем в чемпионате, где ушел на зиму на третьей строчке.

В воскресенье «Динамо» примет дома «Оренбург», а «Ростов» сыграет на своем поле с «Ахматом». Каждая из команд может за один оставшийся тур стать как первой, так и последней.