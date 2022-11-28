Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $82 за баррель впервые с 11 января. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 28 ноября.

По состоянию на 04:41 мск цена фьючерса Brent с поставкой в январе 2023 года опускалась до $81,41 за баррель, а к 04:43 достигла отметки $81,25. Между тем стоимость барреля нефти WTI снижалась до $73,9.

Ранее, 23 ноября, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард объяснил «Известиям», что на снижение стоимости нефти Brent влияет целый ряд факторов: падение спроса в КНР на фоне COVID-19, позиция Федеральной резервной системы по удержанию ставок на высоком уровне, а также изменения уровня добычи энергоносителей.

По данным лондонской биржи, цена фьючерса на нефти марки Brent в этот день опустилась до $86,3 за баррель.

8 ноября биржевая стоимость нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель впервые с 28 сентября.

Между тем 16 ноября и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов спрогнозировал рост цен и спроса на нефть в 2023 году.