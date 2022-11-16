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Экономист спрогнозировал цены и спрос на нефть в 2023 году

Экономист Смирнов спрогнозировал рост цен и спроса на нефть в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В 2023 году цены и спрос на нефть продолжат расти. Такой прогноз сделал в среду, 16 ноября, доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

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Эксперт отметил, что опережающий рост цен над изменениями в потреблении и предложении нефти на мировом рынке обусловил всплеск спекулятивных сделок, что еще больше раскачало рынок.

«Значительная часть инфляции, наблюдаемой в последнее время, вызвана ростом цен на сырье. Страны прекрасно понимают, что для противостояния скачку мировых цен на нефть важнейшими факторами являются рост поставок и даже объявление о будущих поставках, что важно также и для демпфирования инфляционных ожиданий», — сказал Смирнов в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, в следующем году мировые цены на нефть продолжат расти. Этот рост будет незначительным, до $100 за баррель.

Ожидаемое замедление мирового спроса на нефть будет компенсировано растущим дефицитом на других рынках энергетического сырья — газа и угля.

«В частности, возможностей по замещению между разными видами энергетического сырья будет все меньше, поскольку рынки газа и угля также испытывают дефицит, и спрос на нефть продолжит своей рост уже в 2023 году», — отметил экономист.

Он сослался на данные ОПЕК, в соответствии с которыми мировое потребление нефти в третьем квартале текущего года по сравнению с первым кварталом почти не изменилось и, по прогнозам организации, будет медленно расти в следующем году.

Эксперт добавил, что в 2023 году мировая экономика продолжит испытывать шоки предложения.

«Помимо сокращения российского предложения в мире наблюдается дефицит резервных мощностей по добыче, которые можно было бы быстро ввести в эксплуатацию. Возможности стратегических нефтяных резервов США по поддержке предложения уже почти исчерпаны. Даже наращивание добычи США, по оценке ОПЕК, не сможет компенсировать тот разрыв, который сложился в мире между спросом и предложением», — объяснил он.

Смирнов добавил, что в дальнейшем динамика цен во многом будет зависеть от масштабности и продолжительности антироссийских санкций.

Эксперт заявил, что влияние санкций в отношении российской экономики на мировой рынок нефти будет долгосрочным. «Уход ряда нефтяных компаний из России неизбежно приведет к сокращению добычи. В свою очередь санкции ЕС и США против судоходных компаний, перевозящих российскую нефть, а также третьих стран, покупающих ее, также могут выступить значимым фактором роста цен», — высказался специалист.

Ранее в этот день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предупредил, что падение или укрепление рубля до конца текущего года может быть существенным, передает НСН.

Эксперт отметил, что российскую валюту поддерживает продажа валютной выручки экспортерами. Ее размер генерируют цены на нефть; стоимость сырья будет расти на фоне возможного сокращения нефтедобычи в рамках ОПЕК и нефтяного эмбарго Запада с 5 декабря.

В сентябре страны «Большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

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