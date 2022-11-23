Названы причины падения цен на нефть

Существует несколько причин падения цены на нефть марки Brent, рассказал «Известиям» 23 ноября руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

«Во-первых, в Китае растет число заболеваний на фоне продолжения реализации политики COVID-zero («нулевого COVID». — Ред.). Это порождает опасения в том, что спрос в КНР не только не восстановится, но и упадет. Напомню, что данная страна является главным мировым импортером энергоресурсов», — сказал он.

По словам эксперта, во-вторых, влияние оказывает позиция Федеральной резервной системы, не разделяющей оптимизма рынка по поводу снизившейся инфляции. По мнению американского регулятора, этого еще недостаточно для принятия решения о развороте политики, добавил Мейнхард. Так, председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил о необходимости дольше держать ставки высокими, то есть рецессия неизбежна, отметил Мейнхард.

Аналитик объяснил, что такая экономическая ситуация означает проблемы с производством, а значит, непременно отразится на нефтяном рынке.

Мейнхард напомнил, что ОПЕК в своем последнем прогнозе, выпущенном на минувшей неделе, уже понизила предполагаемый рост спроса на нефть на ближайшие два года.

«Это порождает опасения, что производство может стать профицитным — когда предложение станет чрезмерным. Как доказательство данной тенденции: впервые за год кривая фьючерсов WTI (West Texas Intermediate) перешла в состояние контанго, что как раз-таки сигнализирует об избытке предложения на рынке», — рассказал он.

Эксперт предположил, что на следующем заседании ОПЕК, которое состоится 4 декабря, вновь будут пересмотрены лимиты и принято решение о снижении уровня добычи.

«Это наиболее логичный шаг, хотя издание The Wall Street Journal в своей публикации на этой неделе намекнуло на прямо противоположное решение, чем вызвало краткосрочный обвал котировок практически на 6%. Однако быстрая реакция-опровержение от первых лиц стран-экспортеров лишь доказывает, что озвученный американской прессой сценарий маловероятен», — подчеркнул он.

Мейнхард также назвал символичным то, что заседание ОПЕК+ пройдет накануне вступления в силу решения Евросоюза о предельных ценах на российскую нефть.

Согласно опубликованным на сайте данным лондонской биржи ICE, цена нефти марки Brent опустилась 23 ноября до $86,3 за баррель.

Ранее, 18 ноября, биржевая стоимость нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель впервые с 28 сентября.

16 ноября и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов спрогнозировал рост цен и спроса на нефть в 2023 году.