Цена нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с 28 сентября

Биржевая цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $86 за баррель впервые с 28 сентября. Это следует из данных торгов в пятницу, 18 ноября.

По состоянию на 17:26 мск цена декабрьских фьючерсов снижается до $85,88 за баррель. При этом стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в январе опустилась до $78 за баррель.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, это происходит на фоне сообщений о новых вспышках коронавируса в Китае.

«Если еще в начале недели случаи заражения насчитывались десятками, то уже вчера тысячами», — сказал он в беседе с REGNUM.

Он отметил, что китайские власти начали закрывать на локдауны жилые кварталы, а в дальнейшем можно ожидать и остановку производств. Это приведет к снижению потребления нефтепродуктов.

В свою очередь экономист Михаил Беляев спрогнозировал ситуацию с экспортом российской нефти.

Эксперт отметил, что пока будут использоваться запасы, цены немного просядут и добыча тоже снизится, но экономика обладает высокими адаптивными свойствами и подстроится под новые условия. Однако затем рынки будут выходить на свои прежние значения, передает RT.

Ранее, 16 ноября, доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов спрогнозировал продолжение роста цен и спроса на нефть в 2023 году.