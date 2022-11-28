WSJ узнала о проблемах с поставками США оружия Тайваню из-за помощи Украине

Крупные поставки вооружений на Украину могут сказаться на планах США по военной поддержке Тайваня. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

«Правительство США и представители конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в $19 млрд, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем», — говорится в публикации.

Отмечается, что содержание запланированного, но так и не реализованного проекта помощи Тайбэю постепенно растет: за прошедший год его сумма увеличилась почти на $5 млрд. В частности, до сих пор не был выполнен заказ тайваньских властей от 2015 года на 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger.

В свою очередь руководители американских оборонных компаний добавляют, что столкнулись со сложностями еще до начала конфликта на Украине. Из-за нарушения экспортных цепочек в период пандемии пришлось сократить объемы производства — это не могло не сказаться на темпах выполнения заказов. В настоящий момент из-за повышенного спроса нагрузка на производителей оружия увеличилась многократно.

Ранее в этот день в агентстве Bloomberg допустили, что обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации президента США Джо Байдена к прекращению боевых действий на Украине.

23 ноября газета Politico сообщила, что запасы оружия в западных странах стремительно сокращаются из-за продолжающихся поставок на Украину. В материале отмечается, что оборонная промышленность еще не успела нарастить мощность и нанять новых работников для производства вооружения в необходимом объеме.

До этого, 21 ноября, американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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