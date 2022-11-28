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Bloomberg предрек США проблемы в случае затяжного конфликта на Украине
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Bloomberg предрек США проблемы в случае затяжного конфликта на Украине

Bloomberg: конфликт на Украине перестанет приносить выгоду США в случае его продолжения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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США перестанут получать выгоду в случае затяжного конфликта на Украине. Об этом 27 ноября пишет агентство Bloomberg.

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Отмечается, что украинский кризис сыграл в пользу Вашингтону в стратегическом плане. Между тем и обнажил ряд проблем, например, в оборонной сфере.

Издержки от помощи Киеву могут возрасти, поскольку США лишаться возможности помогать другим странам.

«Официальные лица задаются вопросом, воспользовались ли уже США всеми преимуществами конфликта на Украине. Со временем цена (за ведение боевых действий. — Ред.) может возрасти — из-за отвлечения внимания от других регионов, из-за ограниченного потребления боеприпасов, из-за уязвимости перед кризисами, которые вспыхивают где-то еще», — говорится в материале.

Автор статьи предположил, что обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации президента США Джо Байдена к прекращению боевых действий на Украине.

Ранее, 26 ноября, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация американского президента намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы получить финансовую выгоду, жертвую интересами американцев. Между тем политика Байдена приводит только к разрушению экономики Соединенных Штатов Америки, добавил он.

Как отметили обозреватели газеты The New York Times, военный потенциал 20 из 30 стран НАТО истощен из-за поставок Украине.

До этого, 11 ноября, автор интернет-издания Asia Times Леонард С. Гудмэн заявил, что представители военно-промышленного комплекса США заинтересованы и поэтому активно лоббировали разжигание конфликта между Россией и Украиной для собственной выгоды. Журналист отметил, что конфликт между двумя странами стал «золотым дном» для оружейной промышленности Соединенных Штатов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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