Поэт Игорь Караулов рассказал о современной зет-поэзии

Главное в зет-поэзии — это чувство ответственности за свою страну, которое объединило очень разных по стилистике и эмоциональному содержанию поэтов, считает Игорь Караулов. «Известия» поговорили с поэтом к презентации его новой книги «Моя сторона истории» на предстоящей Non/fiction.

Он рассказал о поэзии, которая сформировалась за время проведения специальной военной операции (СВО).

«Самая заметная сейчас — Анна Долгарева, ее книга выйдет в той же серии «Питер покет», просто чуть попозже. А самый яркий автор патриотической волны, вечный автор, который, дай Бог, и дальше будет с нами, — это Юнна Мориц. Чисто технически никто не пишет лучше, чем 85-летняя Юнна Мориц. А еще я бы отметил Марию Ватутину. Про нее говорят: вот таким голосом говорила бы с нами Родина-мать. Она выступала в госпиталях в Крыму, и недавно у нее появился очень интересный цикл на эту тему», — сказал поэт.

Также он назвал Дмитрия Мельникова, Семена Пегова, которого все знают как военкора с миллионом подписчиков в Telegram.

Караулов рассказал также, почему сейчас началась вторая волна интереса к поэзии.

«Когда люди вдруг бросаются учиться каким-то ремеслам, которые не пригодятся, — это признак кризиса, и не только экономического, но и смыслового. Мы ведь находимся в этой воронке примерно с 2008 года, как раз тогда и стали появляться бесконечные школы писательского мастерства. Это говорит о том, что люди стали осознавать себя в качестве творческой единицы. Надоела, допустим, работа, которая не приносит удовольствия, а творчество дает разрядку», — подчеркнул поэт.

Он отметил, что чувство ответственности за свою родину очень важно в зет-поэзии. Оно объединило разных людей.

«А с зет-поэзией получилось так, что очень много разных людей объединила эта ответственность. Аня Долгарева очень эмоциональная, она летописец событий, бывает на передовой, пишет сюжетные вещи. А есть, например, Саша Пелевин, которого я бы назвал современным эгофутуристом, он пишет смешные, резкие стихи. Есть люди, которые не входят в эту когорту, но время от времени публикуются в патриотических сборниках», — резюмировал поэт.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Зет-поэзия — это братство кольца»