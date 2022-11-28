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Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами работы военных в зоне специальной военной операции поделилось Минобороны РФ.

Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

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После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее, 23 ноября, оборонное ведомство сообщило, что истребитель Су-35С уничтожил вражеский самолет, обнаруженный во время патрулирования. Как отметили в МО, экипажи истребителей оказывают поддержку штурмовикам и вертолетам ВКС России при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Накануне Минобороны сообщило, что в ходе очередной операции экипажи Су-25 успешно ликвидировали замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 21 ноября заявил, что служащие армейской авиации нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в регионе.

До этого, 18 ноября, Минобороны опубликовало кадры боевых вылетов Су-35С в ходе СВО. Тогда же стало известно, что экипаж российского истребителя успешно ликвидировал самолет и зенитно-ракетный комплекс С-300 украинских боевиков.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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