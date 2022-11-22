Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Служащие Воздушно-космических сил (ВКС) России регулярно осуществляют боевые вылеты в рамках специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Министерство обороны показало работу экипажей Су-25.

Штурмовики Су-25 используются для нанесения авиационных ударов по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пилоты выполняют пуски ракет по целям с малых высот. После того как средства поражения использованы, производится маневр для сброса тепловых ловушек.

По возвращении на аэродром самолеты передают специалистам инженерно-технического состава для выполнения задач по обслуживанию и подготовке авиационной техники к повторному вылету.

По данным оборонного ведомства, в ходе очередной операции экипажи Су-25 успешно ликвидировали замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Ранее, 21 ноября, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что служащие армейской авиации нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в регионе.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об уничтожении пилотами ВКС РФ цеха по сборке двигателей для авиатехники украинских боевиков на предприятии «Мотор Сич» в Запорожской области.

До этого, 18 ноября, в оборонном ведомстве заявили, что экипаж российского истребителя Су-35С уничтожил самолет и зенитно-ракетный комплекс С-300 боевиков ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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