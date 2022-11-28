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Минобороны Норвегии не увидело прямой угрозы стране со стороны России

Глава Минобороны Норвегии заявил, что не видит прямой угрозы стране со стороны России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам не видит прямой военной угрозы стране со стороны России. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном 27 ноября.

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По его словам, после начала спецоперации РФ на Украине отношения между Норвегией и Россией претерпели некоторые изменения.

«Мы сохранили некоторые линии связи, сотрудничаем в области рыболовства и вместе занимаемся спасением на море. Мы также поддерживали связь между нашими военными, хотя и с гораздо меньшей активностью», — сказал министр.

По мнению главы минобороны Норвегии, «в какой-то момент все должно прийти в норму». Однако он считает, что сложившая ситуация все же будет иметь долгосрочные последствия.

Как отметил Грам, теперь только три гавани в Норвегии открыты для рыбацких лодок. При этом на фоне украинского конфликта Норвегия увеличила расходы на оборону и повышает осведомленность.

«Однако конкретной прямой военной угрозы самой Норвегии мы не видим. Это серьезная ситуация, мы должны быть готовы», — заявил министр, комментируя сообщения о возможном российском шпионаже.

Глава норвежского оборонного ведомства подчеркнул, что страна продолжает придерживаться двойной политики на Крайнем Севере, «основанную как на сдерживании, так и на успокоении».

По его словам, после холодной войны и распада СССР бюджет вооруженных сил Норвегии сократился. Однако страна всегда была бдительной в отношении Крайнего Севера, сохраняла свое присутствие и разведывательную деятельность. И все же после начала конфликта на Украине Норвегии пришлось усилить эти направления, добавил Грам.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что Норвегия планирует выделить около 150 млн норвежских крон (около $15 млн) на обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Европы. Кроме того, Осло примет участие в финансировании предложения Эстонии по передаче Киеву полевых госпиталей, на это планируется потратить 45 млн крон (примерно $4,5 млн). Норвегия также выделит Киеву пять медицинских автобусов на общую сумму около 30 млн крон ($3 млн).

21 ноября правительство Норвегии подписало соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), по которому страна профинансирует закупку газа для Украины на зимний период более чем на €190 млн.

Кроме того, 31 октября, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что вооруженные силы страны с 1 ноября повысят уровень готовности в связи со спецоперацией на Украине. По его словам, украинский конфликт вынуждает все страны НАТО быть более бдительными.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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