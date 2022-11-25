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Норвегия намерена направить $15 млн на обучение украинских солдат в ЕС

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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Норвегия планирует выделить около 150 млн норвежских крон (около $15 млн) на обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Европы. Об этом 25 ноября рассказала пресс-служба минобороны страны.

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«Первоначально ЕС нацелен на подготовку 15 тыс. сотрудников. В диалоге с ЕС правительство намерено внести свой вклад в поддержку операционного бюджета учебной миссии в размере около 150 млн норвежских крон», — указано в публикации.

Отмечается, что Осло также примет участие в финансировании предложения Эстонии по передаче Украине полевых госпиталей, на это планируется потратить 45 млн крон (примерно $4,5 млн). Норвегия также выделит Киеву пять медицинских автобусов на общую сумму около 30 млн крон ($3 млн).

Ранее, 22 ноября, президент Хорватии Зоран Миланович отклонил запрос министра обороны Марийо Баножича на обучение военнослужащих ВСУ на территории страны. Отмечается, что такое решение было принято в том числе из-за того, что министр обороны не имеет полномочий добиваться согласия президента. Указано, что этот вопрос находится только в компетенции самого главы государства, правительства или же парламента страны.

15 ноября стало известно, что тренировочная миссия Евросоюза для украинской армии начала работу под командованием вице-адмирала Эрве Блежана. За день до этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на территории Европы будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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