Норвегия повысит уровень готовности армии из-за конфликта на Украине

Вооруженные силы Норвегии с 1 ноября повысят уровень готовности в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре в понедельник, 31 октября.

«Важнейшей задачей вооруженных сил является сохранение мира и обеспечение безопасности, предотвращение конфликтов. Чтобы решить эту задачу, мы должны адаптировать нашу деятельность к ситуации, в которой мы находимся. Мы должны повысить уровень готовности в нашей стране», — заявил Стёре, слова которого приводит газета Aftenposten.

По его словам, конфликт на Украине вынуждает все страны НАТО быть более бдительными.

Ранее в этот день в Нидерландах начались крупные военные учения НАТО Falcon Autumn. В течение следующих трех недель солдаты из Германии, Нидерландов, Польши и США будут готовиться к крупномасштабным воздушно-десантным операциям. Всего в учениях принимают участие 37 вертолетов и более 1 тыс. солдат.

До этого, 17 октября в Литве начались крупные международные учения «Железный волк» с участием подразделений НАТО численностью около 3,5 тыс. человек из 10 стран (Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, США и Чехии). В ходе отрабатывались процедуры планирования и выполнения боевых атакующих и оборонительных операций подразделениями армии Литвы, а также отрабатывались взаимодействие с силами союзников.

30 октября в Европе завершились плановые учения по ядерному сдерживанию. Участие в учениях приняли 14 стран и около 60 военных самолетов. В НАТО отмечали, что учения не связаны с текущими событиями в мире.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти учения НАТО угрозой стабильности Европейского союза (ЕС). Она отметила, что стартовавшие 17 октября учения НАТО по ядерному сдерживанию только создают дополнительную напряженность в нынешних условиях.