Автомобиль не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов

Автомобиль не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов

2022-11-27 18:47:40

2022-11-27 18:47:40

2022-11-27 18:47:40

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