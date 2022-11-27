Лукашенко обвинил США в препятствовании переговорам Украины с РФ

США не дают начать Украине переговоры с Россией. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если вы имеете в виду руководство Украины, то абсолютно точно ему не дают [начать переговоры]. Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю, естественно растоптав Россию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Лукашенко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский нарушает базовые принципы переговорного процесса тем, что выдвигает предварительные условия.

«Сядьте за стол переговоров, там все условия выдвинете. И второй принцип классический — компромиссы», — отметил белорусский лидер.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

Россия не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

26 октября президент РФ Владимир Путин назвал Украину инструментом внешней политики США. Глава государства также указал на потерю суверенитета этой страны.

Тогда же спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать в дальнейшем как полноценное государство. По его словам, страна стала колонией США, а приказы Киеву отдаются из Вашингтона.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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