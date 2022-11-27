Прощание с Макеем пройдет в Центральном доме офицеров в Минске

Прощание с главой МИД Белоруссии Макеем пройдет в Центральном доме офицеров в Минске. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

Начало запланировано на 10:00 29 ноября.

Отмечается, что дипломат будет похоронен на Восточном кладбище в Минске.

О смерти Макея стало известно накануне. Отмечалось, что кончина министра была внезапной.

Свои соболезнования выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве потрясены этим сообщением. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров направил супруге Макея телеграмму с соболезнованиями. Он подчеркнул, что дипломат был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества.

Владимир Макей — белорусский государственный деятель. В начале 2000-х годов работал помощником президента республики, в 2008–2012 годы занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 20 августа 2012 года по настоящее время был министром иностранных дел республики.

За свою деятельность Макей был награжден орденом Почета и орденом Отечества III степени, отмечает «Газета.Ru».