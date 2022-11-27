Лавров выразил соболезнования супруге умершего главы МИД Белоруссии Макея

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил супруге скончавшегося главы МИД Белоруссии Владимира Макея телеграмму с соболезнованиями. Об этом сообщается на сайте МИД РФ в воскресенье, 27 ноября.

«Владимир Владимирович Макей навсегда останется в наших сердцах как человек широкой души и глубокой мудрости, блестящий профессионал, соратник и верный товарищ, снискавший любовь и уважение не только граждан своей страны, но и далеко за пределами Белоруссии», — отметили в МИДе.

Там добавили, что Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства, а также укрепление связей между братскими народами двух стран.

О том, что Макей скоропостижно скончался в возрасте 64 лет, стало известно 26 ноября.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью главы МИД республики.

В посольстве РФ в республике отметили, что Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений и построение Союзного государства.

Владимир Макей — белорусский государственный деятель. В начале 2000-х годов работал помощником президента республики, в 2008–2012 годы занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 20 августа 2012 года по настоящее время был министром иностранных дел республики.