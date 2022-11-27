В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена утром в воскресенье, 27 ноября, в четырех областях Украины. Это следует из данных сервиса по оповещению населения.

По этим данным, воздушная тревога объявлена на территории Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Сообщается также о тревоге, объявленной в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева.

Ряд украинских Telegram-каналов заявляет также о взрывах в Кривом Роге.

Накануне сообщалось, что в Днепропетровске прогремели взрывы. Мэр города Борис Филатов сообщил об отключении нескольких электроподстанций после взрыва.

23 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киевской, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества. На следующий день МО РФ подтвердило нанесение ударов по объектам военного управления Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуре.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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