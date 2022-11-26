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В Днепропетровске прогремели взрывы

Власти Днепропетровска подтвердили, что в городе прозвучали взрывы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, в области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило украинское издание «Суспильне» в субботу, 26 ноября.

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Издание написало сначала об одном взрыве в городе, а через несколько минут сообщило, что произошел второй.

«В Днепре снова раздался взрыв. Воздушная тревога в городе и области продолжается», — говорится в материале.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов в своем Telegram-канале сообщил об отключении нескольких электроподстанций после взрыва.

Как дополняют СМИ, из-за дефицита электроэнергии на данный момент все области страны находятся в режиме ограничения потребления.

Накануне, 25 ноября, воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. В частности, она была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны.

Ранее, 24 ноября, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что почти все регионы на территории Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. По его словам, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением.

23 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киевской, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества. На следующий день МО РФ подтвердило нанесение ударов по объектам военного управления Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуре.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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