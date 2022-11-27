Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Новосибирске

В результате столкновения легкового автомобиля с автобусом на эстакаде в Новосибирске два человека погибли, еще один пострадал. Об этом в воскресенье, 27 ноября, «Известиям» сообщили в ГУ МВД по региону.

«Водитель автомобиля Toyota Camry двигался по мосту в Центральном районе со стороны улицы Красный проспект в сторону улицы Большевистской и в пути следования совершил наезд на разделительное ограждение, после чего столкнулся с пассажирским автобусом, двигавшимся в попутном направлении», — уточнили представители ведомства.

После сильного удара три человека, находившиеся в легковушке, оказались заблокированы в поврежденном салоне.

Прибывшие спасатели вызволили пострадавших, однако от полученных травм водитель и один из пассажиров скончались на месте. Третий участник аварии был госпитализирован.

Отмечается, что среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД расследуют обстоятельства случившегося и устанавливают личности участников ДТП.

Ранее в этот день стало известно, что в Волгоградской области, в городе Урюпинске водитель Kia насмерть сбил пенсионерку. Женщина находилась возле магазина строительных материалов, когда на нее наехал автомобиль. Еще один из участников столкновения госпитализирован в тяжелом состоянии. Подробности и причины аварии неизвестны.