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СМИ сообщили о переговорах о диверсификации поставок нефти в ФРГ
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СМИ сообщили о переговорах о диверсификации поставок нефти в ФРГ

Junge Welt: ФРГ ведет «деликатные переговоры» о диверсификации поставок нефти
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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Власти Германии проводят «очень деликатные переговоры о диверсификации поставок» нефти на фоне отказа от поставок российского черного золота. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщила газета Junge Welt со ссылкой на парламентского статс-секретаря минэкономики Германии Михаэля Кельнера.

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Отмечается, что существуют опасения, сможет ли нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте (Бранденбург) работать в будущем. Сейчас завод вынужден работать наполовину от своей мощности.

По мнению министра экономики Бранденбурга Йорга Штайнбаха (СДПГ), многие вопросы относительно поставок остаются открытыми. При этом он выразил уверенность в том, что дефицита не будет.

Обсуждаются поставки через польский порт в Гданьске или из Казахстана, сообщает газета. Власти утверждают, что переговоры ведутся, но пока никаких результатов представлено не было.

Меду тем парламентский статс-секретарь министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэль Кельнер считает, что нефть из Казахстана можно ожидать не ранее, чем через полгода.

«Я уверен, что мы запустим НПЗ с 1 января и обеспечим регион мобильностью и теплом», — приводит издание слова управляющего директора НПЗ в Шведте Ральфа Шайрера.

Также он предупредил, что стабильности, к которой привыкли люди, явно больше не будет.

Если бы поставки нефти были полностью остановлены, запасов НПЗ хватило бы примерно на неделю, говорится в материале.

Как 14 ноября напомнил эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, с 5 декабря странам ЕС будет запрещено покупать российскую нефть, перевозимую морским транспортом. Также он назвал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о готовности ЕС к установлению потолка цен на российскую нефть абсурдным.

Ранее, 9 ноября, министр финансов Чехии Збынек Станюра заявил, что страны Евросоюза (ЕС) будут усиливать давление на Германию, чтобы добиться от нее согласия на введение потолка цен на газ. По его словам, Германия активнее остальных стран ЕС выступает против введения потолка цен на голубое топливо.

До этого, 13 октября, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил «Известиям», что запрет на импорт российской нефти без реальной альтернативы станет катастрофой. Депутат отметил, что при более долгосрочных ограничениях на эксплуатации поставки дизельного топлива, бензина и керосина в Восточную Германию будут проходить через длинные транспортные маршруты, а также будут отличаться высокими затратами от других нефтеперерабатывающих заводов.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это заявил, что Москва полностью остановит поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия. Президент напомнил, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

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