Реклама
Прямой эфир
Мир
Джиму Керри и внуку Бандеры запретили въезд в Россию
Мир
Власти ФРГ национализируют бывшую дочернюю структуру «Газпрома» SEFE
Мир
ЕС ввел санкции против восьми россиян и двух сирийцев за распространение химоружия
Общество
Аварийную работу электросети назвали вероятной причиной пожара на заводе в Подольске
Мир
Байден предрек замедление темпов боестолкновений на Украине зимой
Армия
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
Общество
Пожару на бывшем заводе «Зингер» в Подольске присвоен второй ранг сложности
Мир
«Укрэнерго» пообещало проблемы со светом в Киеве еще неделю
Мир
Модный дом Balenciaga ушел из Twitter
Мир
На территории ЕС стартовала тренировочная миссия для украинских военных
Происшествия
Площадь пожара в Подольске выросла до 2,5 тыс. кв. м
Мир
Си Цзиньпин заявил Байдену о невозможности признания независимости Тайваня
Сюжет:

Аналитик назвал абсурдными слова главы ЕК о потолке цен на нефть из России

Финансовый аналитик Юшков назвал абсурдными слова главы ЕК о потолке цен на нефть из России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал в понедельник, 14 ноября, заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о готовности Европейского союза ( ЕС) к установлению потолка цен на российскую нефть абсурдным.

Упрямо по курсу: почему страны ЕС готовы вредить себе
Власти продолжают вводить санкции, несмотря на серьезный ущерб для своих граждан

Он напомнил, что с 5 декабря странам ЕС будет запрещено покупать российскую нефть, перевозимую морским транспортом.

«Если они пытаются говорить о трубопроводных поставках нефти, которые и после 5 декабря сохранятся в Центральной Европе из России, тут они не смогут достигнуть соглашения внутри ЕС, потому что это решение будет блокировать Венгрия. Она блокировала больше месяца принятие самого шестого пакета антироссийских санкций, который касался нефти, пока там не прописали отдельно, что они касаются только морских поставок, а не трубопроводной нефти», — объяснил Юшковв беседе с RT.

По его словам, неясно, «кому они хотят запретить экспортировать российскую нефть по ценам выше потолка».

«Речь идет о том, что они своим европейским компаниям, которые владеют танкерами, и своим европейским страховым компаниям запретят перевозить и страховать перевозку российской нефти в третьи страны, если в танкер залита нефть по цене выше, чем некий потолок», — сказал Юшков.

Он выразил сомнение, что кто-то будет соблюдать эти санкции, установленные европейцами для остального мира.

Ранее в этот день Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов попытаться ввести потолок цен на нефть из России, все необходимые для этого политические инструменты уже подготовлены, передает НСН.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022