Аналитик назвал абсурдными слова главы ЕК о потолке цен на нефть из России

Эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал в понедельник, 14 ноября, заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о готовности Европейского союза ( ЕС) к установлению потолка цен на российскую нефть абсурдным.

Он напомнил, что с 5 декабря странам ЕС будет запрещено покупать российскую нефть, перевозимую морским транспортом.

«Если они пытаются говорить о трубопроводных поставках нефти, которые и после 5 декабря сохранятся в Центральной Европе из России, тут они не смогут достигнуть соглашения внутри ЕС, потому что это решение будет блокировать Венгрия. Она блокировала больше месяца принятие самого шестого пакета антироссийских санкций, который касался нефти, пока там не прописали отдельно, что они касаются только морских поставок, а не трубопроводной нефти», — объяснил Юшковв беседе с RT.

По его словам, неясно, «кому они хотят запретить экспортировать российскую нефть по ценам выше потолка».

«Речь идет о том, что они своим европейским компаниям, которые владеют танкерами, и своим европейским страховым компаниям запретят перевозить и страховать перевозку российской нефти в третьи страны, если в танкер залита нефть по цене выше, чем некий потолок», — сказал Юшков.

Он выразил сомнение, что кто-то будет соблюдать эти санкции, установленные европейцами для остального мира.

Ранее в этот день Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов попытаться ввести потолок цен на нефть из России, все необходимые для этого политические инструменты уже подготовлены, передает НСН.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».