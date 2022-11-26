«Соллерс» запустит производство кроссоверов во Владивостоке в 2023 году

Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» планирует начать на заводе во Владивостоке выпуск кроссоверов под брендом новых партнеров во II квартале 2023 года. Об этом в субботу, 26 ноября, заявила журналистам заместитель главы компании Зоя Каика.

«Автомобили будут легковые, мы рассчитываем, что, по сути, будет линейка Mazda. Это средний ценовой сегмент будет, соответственно кроссоверы <...> С точки зрения капитала это будет 100% наше предприятие. Но это будет лицензия и бренд будет в данном случае не наш», — сказала она.

По словам Каики, новые проекты заменят ушедшие модели Mazda CX-5, CX-9.

Кроме того, «Соллерс» планирует произвести опытные образцы электрической версии легкого коммерческого автомобиля (LCV) «Арго» в мае 2023 года. Однако о серийном производстве таких машин говорить пока рано, подчеркнула замглавы компании.

«Арго» представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки массой от 2,5 т до 3,5 т для перевозок внутри города. Он может оснащаться дизельным двигателем мощностью 130 л.с. или бензиновым на 147 л.с. класса Евро-5.

Ранее в этот день сообщалось что «Соллерс» начала выпуск легких коммерческих грузовиков «Атлант» и «Арго»в Елабуге Республики Татарстан.

14 ноября стало известно, что автозавод «Мазда Соллерс» начнет свою работу во II квартале 2023 года. Предприятие сохранило свою привлекательность для инвесторов после того, как 10 ноября стало известно, что японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor прекращает деятельность в России и передает долю в совместном предприятии во Владивостоке «Соллерс Авто».