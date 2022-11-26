Россияне активно инвестируют в драгметалл

Россияне активно вкладываются в золото. Драгметалл покупают, чтобы защитить накопления. С начала весны по ноябрь спрос на золото вырос, передает телеканал «Известия». Два крупнейших госбанка продали более 40 т слитков. С марта цена на металл на мировых рынках опустилась с $2000 до $1600 за унцию. В последнее время стоимость выросла до $1750 за унцию. В качестве защитных активов с драгметаллом конкурируют доллар и гособлигации США. При росте ставки ФРС и укреплении валюты США золото дешевеет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.