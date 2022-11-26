Мурашко напомнил о важности вакцинации из-за распространения свиного гриппа

В этом сезоне усиливается активность свиного гриппа H1N1, широко распространяется также риносинцитиальный вируса и аденовирусная инфекция. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Армянско-Российском форуме по здравоохранению в субботу, 26 ноября.

В связи с этими тенденциями Мурашко напомнил о важности вакцинации.

«Профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — отметил министр.

Он призвал людей, еще не проходивших вакцинацию, поскорее сделать прививку, а тем, кто прививался от коронавируса более полугода назад пройти ревакцинацию.

Мурашко рассказал, что в настоящее время в РФ применяется интраназальная вакцина «Спутник», которая оказывается защитное действие и против аденовирусной инфекции.

22 ноября сообщалось, что в Волгоградской области зафиксировали первые случаи так называемого свиного гриппа. Отмечалось также, что заболеваемость ОРВИ резко выросла — на 14% по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее, 21 ноября, врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская предупредила о серьезности заболевания свиным гриппом. Особенно он опасен для детей и пожилых. При первых признаках этого острого респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу. При этом симптомы свиного гриппа и коронавируса очень сложно отличить.

18 ноября главный врач лаборатории «ЛабКвест» Светлана Савченко порекомендовала прививаться от свиного гриппа в период с ноября по начало декабря, чтобы успеть провести вакцинацию до начала развития сезона эпидемии. Она предупредила, что свиной грипп может привести к первичной вирусной пневмонии, которая в дальнейшем станет причиной дыхательной недостаточности и присоединения бактериальной инфекции.

Тогда же в Роспотребнадзоре заявили о нарастании активности штаммов гриппа, в том числе свиного. По словам специалистов, штамм свиного гриппа A (H1N1), показавший значительный пандемический потенциал во время свиного гриппа в 2009 году, всё еще представляет значительную угрозу для здоровья людей.

Ранее, 5 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках ВЭФ-2022 дала старт прививочной кампании против гриппа в РФ.