Свиной грипп зарегистрировали в Волгоградской области

В Волгоградской области зафиксировали первые случаи гриппа АH1/N1, так называемого свиного гриппа. Заболеваемость ОРВИ резко выросла — на 14% по сравнению с предыдущей неделей. Таковы данные регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве при этом отметили, что уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 39%. В области активно распространяются вирусы негриппозной этиологии, в основном риновирус. Встречается также метапневмовирус, РС-вирус и парагрипп, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее, 21 ноября, врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская предупредила о серьезности заболевания свиным гриппом. Особенно он опасен для детей и пожилых. При первых признаках этого острого респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу. При этом симптомы свиного гриппа и коронавируса очень сложно отличить.