Японцев предупредили о высокой цене за отказ от нефти из России

Жители Японии заплатят высокую цену за отказ от российской нефти. Об этом 22 ноября сообщило издание Nihon Keizai.

«Теперь зависимость Токио от черного золота с Ближнего Востока усилится, что увеличит риски, связанные с поставками, если с этими странами — экспортерами нефти что-то случится, а российской продукции при этом не будет», — говорится в материале.

Отмечается, что из-за отказа от нефти из России вырастут затраты на импорт топлива.

«Фрахтовые ставки на танкеры будут расти, так как больше черного золота будет поставляться морскими путями на большие расстояния», — цитирует издание сопредседателя Market Risk Advisory Наохиро Ниимура.

В статье подчеркивается, что японская промышленность тоже подвергается серьезному испытанию: от Москвы зависело 48% угля, используемого для производства и генерации электроэнергии.

«Предприятия не заключают новые контракты, а переходят на австралийский уголь и другие источники, но это сказывается не только на цене австралийских ресурсов, но и на логистике», — пояснило издание.

Ранее, 1 ноября, глава японской компании Itochu Масахиро Окафудзи заявил, что Япония зависит от импорта российских энергоносителей, поэтому страна «не сможет выжить» без закупок нефти и газа из РФ. Он раскритиковал тенденцию политического давления на некоторые частные компании.

До этого, в мае, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сказал, что Токио не намерен немедленно отказываться от импорта нефти из России в качестве возможной санкционной меры. Он отметил, что ресурсы Японии ограничены.

В апреле Хагиуда сообщил, что Япония начнет постепенно уменьшать объем импорта российского угля. Он добавил, что Токио планирует перестать импортировать уголь из РФ.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.